Livestream muziekvesper in de Jacobskerk

WINTERSWIJK – Op zondagavond 14 februari is er om 19.00 uur een muziekvesper in de Jacobskerk te Winterswijk. Aan de vesper wordt medewerking verleend door Anne Magda de Geus (cello), Wim Ruessink (orgel en piano) en Henk Vis (liturg).

De vesper biedt ruimte voor Schrift, verstilling en muziek. Er worden cello-werken gespeeld van onder andere Bach, Saint-Saëns, Manneke en Marcello. De vesper is uitsluitend live te volgen of terug te zien via het YouTube kanaal van de Protestantse Gemeente Winterswijk.