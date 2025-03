Maak een geluidscollage met BIEBlab in Winterswijk

WINTERSWIJK – Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kunnen op donderdag 20 maart hun eigen geluidscollage maken in de Bibliotheek Winterswijk. De workshop start om 15.00 uur en deelname kost € 2,50. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/bieblab of in de bibliotheek.

Op geluidenjacht met BIEBlab

Tijdens de workshop gaan deelnemers met een filmcamera op zoek naar verschillende geluiden. Deze worden vervolgens in de computer ingeladen en bewerkt tot een unieke track met zelfgemaakte beats. Als afsluiting wordt er een videoclip gemaakt waarin de verzamelde geluiden samenkomen.

BIEBlab in de Achterhoek

BIEBlab wordt maandelijks georganiseerd in vijf bibliotheekvestigingen. In Eibergen en Borculo vindt het programma één keer per maand plaats, in Ruurlo, Lichtenvoorde en Winterswijk twee keer per maand. De invulling wordt afwisselend verzorgd door Culturije en de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

