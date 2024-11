Maak een magische animatie in BIEBlab

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

WINTERSWIJK– Op donderdag 21 november om 15.00 uur kun je in de Winterswijkse bieb een ‘magische animatie’ maken. Het aanmelden gaat via de site www.oostachterhoek.nl/bieblab of in onze bibliotheken, en de deelnamekosten bedragen €2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Magische animatie

Ontdek wat er allemaal mogelijk is met animatie en leer wat je nodig hebt om zelf aan de slag te gaan. Groepjes van drie kinderen verzinnen verschillende ‘magische’ situaties: door een muur heen lopen, over de grond glijden, door de lucht zweven, enzovoort. Kunnen jullie met een filmcamera iets magisch tot leven brengen?

BIEBlab

Het BIEBlab wordt in vijf vestigingen georganiseerd. In Eibergen en Borculo kun je er één keer per maand terecht, en in Ruurlo, Lichtenvoorde en Winterswijk twee keer per maand. De programma’s worden afwisselend verzorgd door ‘Culturije’ en de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.