Mediamatties in de Bibliotheek Winterswijk

WINTERSWIJK – In het kader van de Week van de Mediawijsheid organiseert de Bibliotheek Winterswijk op zaterdag 11 november een spannend en leerzaam spel genaamd Mediamatties. Dit evenement is speciaal gericht op kinderen van 10 tot 12 jaar en hun ouders of grootouders, en deelname is gratis.

Wat is Mediamatties?

Mediamatties is een interactief spel dat families uitnodigt om samen te praten over gamen, social media en het internet. Het doel is om kinderen en (groot)ouders met elkaar in gesprek te laten gaan over onderwerpen die vandaag de dag relevant zijn voor kinderen, zoals veilig internetgebruik, de invloed van social media, en het maken van bewuste keuzes online. Door het spelen van dit spel kunnen ouders en kinderen ontdekken of ze op één lijn zitten of juist van mening verschillen als het gaat om mediawijsheid.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: www.oostachterhoek.nl/mediamatties. Vergeet niet zowel ouder als kind apart aan te melden.

Dit evenement biedt een unieke kans voor families om mediawijsheid op een speelse manier te ontdekken.

