MTB en Gravelride door het Coulissenlandschap van Winterswijk

WINTERSWIJK – Op zondag 20 oktober organiseert FTC Kotten opnieuw de populaire Coulissenlandschap Gravelride, een tocht voor zowel mountainbikers als gravelfietsers. De tocht biedt deelnemers routes van 30, 45 en een vernieuwde 75 kilometer, waarbij de 30 en 45 km volledig uitgepijld zijn en de 75 km via GPS te volgen is. De startlocatie bevindt zich aan de Meester Meinenweg 1 in Winterswijk-Kotten, en starten kan tussen 09:00 en 10:30 uur.

Wat deze rit zo bijzonder maakt, is het unieke parcours. Deelnemers fietsen niet alleen over spannende paadjes en door het prachtige coulissenlandschap, maar worden ook uitgedaagd met een nieuwe wallride en spectaculaire stukken waar men over het water fietst. Zowel de kortere als de langere routes bieden een avontuur voor elke fietser, van beginners tot ervaren rijders.

Voor een deelnameprijs van € 15,- (NTFU-leden betalen € 13,-) krijgen deelnemers niet alleen een geweldige rit voorgeschoteld, maar ook een compleet verzorgd pakket. Vooraf is er koffie of thee, onderweg kunnen de fietsers genieten van een goed uitgeruste pauzeplek, en na afloop wacht er een heerlijke hamburger van de barbecue, met daarbij een biertje of frisdrank naar keuze.

Meer informatie over de tocht en de mogelijkheid om je vooraf in te schrijven is te vinden via:

https://www.fietssport.nl/toertochten/55312/coulissenlandschap-gravelride-2024.

Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk. FTC Kotten verwelkomt graag alle fietsers op zondag 20 oktober in Winterswijk!

