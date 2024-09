Museum Villa Mondriaan biedt podium aan 32 kunstenaars in De regionale spiegel

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK – Afgelopen augustus deed Villa Mondriaan een oproep aan alle beeldend kunstenaars afkomstig uit of werkzaam in de Achterhoek om werk in te zenden voor De regionale spiegel. Na een zorgvuldige selectie opent op 9 november deze tentoonstelling in Museum Villa Mondriaan, met het werk van 32 kunstenaars. Nooit eerder werd in Villa Mondriaan een tentoonstelling volledig gewijd aan beeldend kunstenaars die actief zijn in of afkomstig zijn uit de Achterhoek. Gedurende twee weken in november biedt Villa Mondriaan een uitgebreid overzicht van het rijke en diverse artistieke landschap van de regio.

Natuur en reflectie als centrale thema’s

Natuur en reflectie komen aan bod in De regionale spiegel – onderwerpen die nauw verbonden zijn met zowel de Achterhoek als haar kunstenaars. De deelnemende kunstenaars verkennen deze thema’s op geheel eigen wijze.

Piet Mondriaan woonde in zijn jongere jaren in de Achterhoek. Hier ontwikkelde hij zijn eigen artistieke stijl en legde hij de bijzondere omgeving vast in zijn schilderijen. Vandaag de dag is de regio nog steeds een thuis en inspiratiebron voor veel kunstenaars, wat duidelijk wordt door de vele inzendingen die het team van Villa Mondriaan ontving. Het resultaat is een tentoonstelling met een breed scala aan kunstwerken, van schilderijen en grote sculpturen tot glaskunst, brons en hout.

De geselecteerde kunstenaars

De tentoonstelling toont werk van zowel jong talent als ervaren kunstenaars. De geselecteerde kunstenaars zijn: Grietje Bouman, Luna Cordaro, Arjan Paijers, Liesbeth Romeijn, Natasja Scharenborg, Hans van Weerd, Jonas Johannis, Wilfried Nijhof i.s.m. Sander Luske, Rowena Peters, Anne-Marie van Eck, Mark Oonk, Cynthia van Wijngaarden, Thea Zweerink, Tom Putman, Kristie Legters, Remco Leuverink, Jan Derk Heesen, Maarten Rots, Myra Breukers, Emiliana Cordaro, Hans Jaarsma, Alexandra Meerdink, Gerri Grijsen, Margreet Markus, Hanneke Edelman, Louis Niënhuis, Jozef Kemperman, Vic Hulshof, Mirjan Koldeweij, Robert Jansen, Paul Wieggers en Henry Wolters.

Bezoek de tentoonstelling

De regionale spiegel is te zien van 9 november tot en met 23 november 2024 in Museum Villa Mondriaan. Bij de aanschaf van een ticket ontvangt u een gratis kopje thee, koffie of cappuccino.

De opening van De regionale spiegel op 9 november valt samen met de Winterswijkse Museumnacht. Verwacht een avond vol livemuziek en feestelijke activiteiten in De Museumfabriek, Transit Oost en Museum Villa Mondriaan. Houd de website en sociale media van Villa Mondriaan in de gaten voor meer informatie over de programmering.

