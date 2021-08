Muziek Centraal sluit de zomerserie af met trompetgeschal

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Na een jaar van noodgedwongen zwijgen zijn er deze zomer weer marktconcerten in de Jacobskerk in Winterswijk. Elke woensdag is er om 12.00 uur een half uur durend concert onder de noemer Muziek Centraal.

Inmiddels is er een zevental concerten geweest, waarbij de publieke belangstelling is groot bleek.

Op woensdag 25 augustus speelt het Oostenwind Collectief het laatste concert van deze zomer. Het ensemble ontstond in 2018 als een initiatief van trompettisten Joost Hettinga en Chiel te Loeke en organist Wim Ruessink. Meestal speelt het Oostenwind Collectief in een triobezetting. Er worden werken gespeeld van onder andere Handel en Ravel.

Vanaf 11.45 uur wordt men welkom geheten onder de toren en naar een zitplaats begeleid. Na afloop van het concert wordt er bij de uitgang gecollecteerd.