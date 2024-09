Muziekvereniging Excelsior start een nieuwe editie van MuzieKans

WINTERSWIJK – Wil jij een nieuwe hobby beginnen of ontdekken of muziek maken je nieuwe passie is? Let dan goed op, want Excelsior start binnenkort met een nieuwe kennismakingscursus voor volwassenen: MuzieKans.

MuzieKans

De cursus MuzieKans is bedoeld voor volwassenen die op een laagdrempelige manier een muziekinstrument uit het harmonieorkest willen leren bespelen. Gedurende tien weken krijgen de deelnemers wekelijks les op een instrument dat zij zelf hebben uitgekozen. In kleine groepjes leer je individueel spelen, waarna er gezamenlijk in orkestvorm muziek wordt gemaakt. De cursus wordt afgesloten met een gezamenlijk concert. Na afloop kun je vrijblijvend beslissen of je verder wilt met muziek maken. De vereniging biedt na deze cursus verschillende mogelijkheden om door te gaan. Bij Excelsior staat plezier in het (samen) muziek maken voorop. Heb je altijd al op een laagdrempelige manier een muziekinstrument willen leren spelen, maar heb je het nooit gedaan? Dit is je kans!

De lessen worden gegeven door de enthousiaste muziekdocent Hans Roerdinkholder. Deelname aan de cursus kost €50,00, inclusief de huur van het instrument. De eerste les start op donderdag 26 september, van 20.15 uur tot 21.15 uur, bij de thuisbasis van Muziekvereniging Excelsior: MFA Pelkpark, Hakkelerkampstraat 55 in Winterswijk. Voor vragen of om je in te schrijven kun je contact opnemen met Linda Colenbrander via opleiding@excelsior-winterswijk.nl of 06-12272956.

