Nieuwe kunst in de gangen van het SKB

WINTERSWIJK – Een aantal keren per jaar wisselen de exposities in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. De komende maanden exposeren onderstaande regionale kunstenaars hun werk in de centrale gang, poligangen en vitrines.

Centrale gang

Tot eind april is in de centrale gang het werk van Marlon Groot Zevert te zien. Ze heeft een heel eigen stijl die herkenbaar is door het gebruik van aardetinten .De gelaagdheid van haar werk zorgt voor diepte maar symboliseert ook diepere betekenissen die terugkomen in de titels van haar werk.

Poligangen

In poligangen 1.1 exposeert Diana Meijerink. Diana laat de verf zijn werk doen. “De verf kruipt waar het eigenlijk niet gaan kan”. Dit levert een verrassend resultaat op Haar voorkeur gaat uit naar abstract werk in acryl. Haar werken zijn groot, uitbundig en expressief. Het resultaat zijn kleurrijke schilderen vol van energie, spanning en beweging.

Licita Langendijk heeft al een aantal keren eerder geëxposeerd in het SKB. Deze keer zijn haar werken te zien in poligang 4.1. Naast bloemen en bloementuinen toont ze in deze expositie ook een paar ‘sluier’ schilderijen. Hiervoor gebruikt zij een techniek die zijn oorsprong vindt in de antroposofie. Het schilderij wordt opgebouwd door het aanbrengen van ontelbare lagen zeer verdunde aquarelverf waardoor een ‘sluier-effect’ ontstaat.

In poligang 4.5 exposeren leden van de fotoclub Lichtpunt uit Aalten architectuur- en natuurfoto’s en in poligang 7.4 is vanaf 9 april het kleurrijke en veelal abstracte werk te zien van Roelien Berger.

Vitrines

Truus Hiddink exposeert haar glassieraden in de vitrine bij poli 2.4. Door optimaal gebruik te maken van de transparantie van glas en dat te combineren met schilderwerk ontstaan er unieke en kleurrijke sieraden. De effecten in haar werk ontstaan door het schilderen aan de achterzijde of op de achtergrond.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....