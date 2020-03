OAZE zingt op afstand

Zie je een fout of heb je een aanvullingen? Meld het ons.

WINTERSWIJK – Projectkoor OAZE maakt op afstand een opname van het Largo uit de symfonie ‘Uit de Nieuwe Wereld’ van Antonín Dvořák. De zangers zingen hun partij thuis in. De opname hiervan is 4 mei beschikbaar.

Mooie muziek voor 4 mei

Elk jaar verzorgt OAZE een herdenkingsconcert op 4 mei. Maar dit jaar kan dat niet. Toch wil OAZE graag mooie, troostrijke muziek bij mensen brengen. Dit jaar doet OAZE het op een andere manier. Het projectkoor gaat op afstand werken aan het Largo van Antonín Dvořák.

Een bijzonder arrangement

Deze versie van het Largo van Dvořák is gebaseerd op een arrangement van Margaret Dryburgh en Norah Chambers. Dit waren twee vrouwen die in de tweede wereldoorlog vast zaten in een kamp in Sumatra. Ze mochten geen muziekinstrumenten meenemen in het kamp. Ze keken toen naar wat er wél mogelijk was: samen zingen. Hun arrangement is onlangs bewerkt door Radio 4. Deze radiozender heeft het beschikbaar gesteld aan koren om dit werk uit te voeren.

Iedereen kan thuis aan de slag

Omdat repeteren en uitvoeren niet mogelijk is, pakt OAZE het dit jaar anders aan. Iedereen wordt gevraagd om het stuk thuis in te studeren. En de leden die dat willen maken hiervan een opname op hun telefoon. Deze opnames worden tot één mooi geheel gemonteerd. De bedoeling is dat iedereen er op 4 mei naar kan luisteren.

Wim Ruessink, artistiek leider van OAZE: “Een samenleving onder hoogspanning vraagt om verbondenheid en rituelen die houvast en troost bieden. De samenleving vindt daarin sterke uitingen: applaudisseren voor de zorg, schijnwerpers in de nacht, klokgelui als hart onder de riem of muzikanten op balkons. Dit virtuele koor van OAZE is ook zo’n voorbeeld. Het verhaal achter de muziek en de context waarin het gezongen wordt maken het tot een troostrijk gebaar.”

“Onze zangers en zangeressen reageren heel positief op de actie. Sommigen willen het inzingen en opnemen en anderen gaan het alleen instuderen zodat we het bij een volgende gelegenheid uit kunnen voeren” aldus de voorzitter van OAZE, Arjan Klein Nibbelink. Omdat er nog wel wat mannenstemmen bij kunnen zijn ook nieuwe mensen welkom. Ze kunnen zich tot 7 april melden via oazezang@gmail.com

