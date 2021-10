Open Podium/jamsessie bij Boogie Woogie

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – Vrijdag 29 oktober start Boogie Woogie met een Open Podium c.q. jamsessie voor iedereen die daar belangstelling voor heeft. Dit initiatief gaat voortaan elke laatste vrijdag van de maand plaatvinden in de foyer vanaf 20.00 uur. Er zijn mappen met de meest gespeelde popnummers aanwezig, zowel melodie lijnen als akkoorden. Opgeven is niet nodig. Bij binnenkomst kan men zich inschrijven.

Aan de jamsessie gaat steeds een Students On Stage (SOS) concert vooraf, zo ook dit keer. Deze concerten, aanvang 19.00 uur, worden door Boogie Woogie georganiseerd omdat het belangrijk is dat muzikanten podium- ervaring opdoen. Het Open Podium en de Students On Stage concerten zijn steeds in de foyer van Boogie Woogie aan de Roelvinkstraat in Winterswijk. Voor de foyer is gekozen omdat deze ruimte voor een meer informeel en intiem karakter zorgt.

