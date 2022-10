Openbaar concert D-examenkandidaten Boogie Woogie

WINTERSWIJK – Het is mooi dat er elk jaar weer muzikanten zijn die door vele jaren goed en gedisciplineerd oefenen een heel hoog niveau bereikt hebben. Het is al enige jaren gebruik bij Boogie Woogie dat deze D–examen kandidaten een openbaar concert geven zodat niet alleen de examencommissie kan genieten maar ook familie, vrienden en andere belangstellenden horen en zien wat er na een gedegen muziekopleiding bereikt kan worden. Dit concert is op maandag 17 oktober in de concertzaal aan de Roelvinkstraat en begint om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur. De toegang is gratis.

Concert door vijf leerlingen

De uitvoerenden bij deze presentatie zijn Rens van Waardenburg, trompet, Kobus Assinck, cello, Lara Stronks, hoorn, Marianne Stronks, altsax (allen leden van KWOV) en Marleen Nauta, trompet (lid Eendracht).

Op het programma, waaraan de Koninklijke Winterswijkse Orkest Vereeniging en dweilorkest Knapp’n meewerken, staat onder andere Arioso van Johan Sebastian Bach (arrangement Jacob de Haan), Morceau van Camille Saint Saëns met als solist hoornist Lara Stronks, Nexus van James Curnow met trompetsolist Rens van Waardenburg, Idylle van Friedrich Gulda met cello solist Kobus Assinck en Saxpack van Otto Schwarz met als solist Marianne Stronks op altsax. De KWOV sluit af met O Vintinho van Francisco Marques Neto (arr. Siegfried Rundel)

Recital door Marleen Nauta

Trompettist Marleen Nauta geeft een recital en speelt dan ook haar hele examenrepertoire, een gevarieerd programma. Sinds enige jaren kunnen D-examenkandidaten kiezen tussen een standaardexamen met bijbehorende theorie of een klein concert in de vorm van een recital. De organisatie van het concert is dan grotendeels in handen van de leerling die hiervoor kiest. Marleen speelt vijf werken. Bij drie composities wordt ze begeleid door dweilorkest Knapp’n.

Iedereen is van harte welkom bij dit verrassende en gevarieerde concert!!

