Opruimactie bij de Boven-Slinge tijdens World Cleanup Day

WINTERSWIJK – Op zaterdag 20 september 2025 staat de Achterhoek in het teken van World Cleanup Day, de grootste wereldwijde zwerfafvalactie. Ook bij de Boven-Slinge in Kotten (gemeente Winterswijk) steken inwoners samen de handen uit de mouwen. De actie wordt georganiseerd door Waterschap Rijn en IJssel en IVN Natuureducatie.

De Boven-Slinge is een waardevolle beek met een natuurlijke stroming en rijk waterleven. “Juist daarom is het belangrijk dat de beek schoon blijft,” benadrukt een ecoloog van het waterschap. Tijdens de actie wordt zwerfafval verwijderd en wordt oud landbouwplastic uit het water gehaald.

Naast opruimen is er ook ruimte om te ontdekken. Het waterschap verzorgt een presentatie over het waterleven en laat met een demonstratie zien welke planten, vissen en insecten er in de beek voorkomen. Zo krijgen deelnemers letterlijk een blik onder water.

De organisatie benadrukt dat iedereen mee kan doen: volwassenen, maar ook kinderen onder begeleiding. Laarzen en kleding die vies mag worden zijn handig, de overige materialen worden geregeld.

📅 Datum: zaterdag 20 september 2025

🕘 Tijd: 09.00 – 13.00 uur

📍 Locatie: Boven-Slinge bij Kotten (gemeente Winterswijk)

💶 Kosten: deelname gratis, inclusief koffie, thee en iets lekkers

🔗 Meer info & aanmelden via IVN

