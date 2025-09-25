OV-inloopspreekuur helpt reizigers in Winterswijk op weg
WINTERSWIJK – Op vrijdag 3 oktober kunnen inwoners in de Bibliotheek Winterswijk terecht met al hun vragen over reizen met het openbaar vervoer. Tijdens het maandelijkse OV-inloopspreekuur, dat start om 14.00 uur, geven de OV-ambassadeurs praktische uitleg en persoonlijk advies.
De ambassadeurs helpen bezoekers bijvoorbeeld met het gebruik van de OV-chipkaart, bankpas of OVpay, en geven tips over in- en uitchecken bij verschillende vervoerders. Ook abonnementen, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio komen aan bod. “Ik verheug me er nu al op om binnenkort naar een museum te gaan,” vertelt Anna (70). “De OV-ambassadeur legde mij rustig uit hoe ik de buurtbus kan nemen en gaf handige tips voor voordeelkaartjes.”
Het spreekuur is gratis en aanmelden is niet nodig. De organisatie benadrukt dat reizen met trein en bus een duurzame keuze is: alle treinen rijden inmiddels op groene stroom en steeds meer bussen zijn elektrisch. Voor wie liever telefonisch advies wil, is er ook een dagelijks telefonisch spreekuur via 038 – 303 70 10.
📅 Vrijdag 3 oktober 2025, 14.00 uur
📍 Bibliotheek Winterswijk
💶 Gratis toegang
🔗 Meer info: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
