OV-inloopspreekuur in Bibliotheek Winterswijk: leer duurzamer reizen

WINTERSWIJK – Op vrijdag 5 september 2025 vindt in de Bibliotheek Winterswijk een OV-inloopspreekuur plaats. Vanaf 14.00 uur staan OV-ambassadeurs klaar om inwoners te helpen met vragen over reizen met het openbaar vervoer. Aanmelden is niet nodig, bezoekers kunnen vrij binnenlopen.

Persoonlijk advies over reizen

Tijdens het spreekuur geven de OV-ambassadeurs uitleg over reizen met de OV-chipkaart, bankpas of OVpay-app. Ook adviseren zij welk abonnement het beste past en hoe het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders werkt. Daarnaast kunnen bezoekers informatie krijgen over de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio.

Duurzamer reizen

De bijeenkomst staat in het teken van duurzaam reizen. Alle treinen rijden inmiddels op groene stroom en er worden steeds meer elektrische bussen ingezet. Voor wie al langere tijd niet met het openbaar vervoer heeft gereisd, kan dit spreekuur helpen om de drempel te verlagen.

Telefonisch spreekuur

Wie liever telefonisch advies wil, kan ook gebruikmaken van het telefonisch spreekuur van de OV-ambassadeurs via 038 – 303 70 10. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur en maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

Meer informatie is te vinden op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur en www.oostachterhoek.nl/activiteiten.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in