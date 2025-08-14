Parelkoffer voor ouders van overleden kind bij SKB

WINTERSWIJK – De verpleegafdeling Verloskunde van Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) heeft tien Parelkoffers ontvangen, mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van het SKB. De koffers worden gegeven aan ouders die hun kind verliezen, als steun in een ingrijpende en verdrietige periode.

De Parelkoffer bevat informatie en praktische hulpmiddelen voor ouders die rouwen om het verlies van hun kind. “De Parelkoffer is een kompas dat ouders helpt navigeren in het ruwe landschap van rouw,” vertelt Bjorn Visser, directeur Parelkoffer. “Het helpt bij het afscheid nemen, de uitvaart en het rouwproces, met spullen en informatie om het verlies een plek te geven.” Visser spreekt uit eigen ervaring en wil met het initiatief steun bieden aan ouders in een van de moeilijkste momenten van hun leven.

Dankzij de schenking kan het SKB tien gezinnen zo’n koffer aanbieden. Lotte Kroeze, regie- en obstetrieverpleegkundige, benadrukt het belang ervan: “Ook bij ons komt het voor dat ouders hun kind verliezen tijdens de zwangerschap, bevalling of op latere leeftijd. Het verdriet is onbeschrijflijk. Dat wij hen met een Parelkoffer steun kunnen bieden, is erg waardevol.”

Stichting Vrienden van het SKB zet zich in voor projecten die het verblijf van patiënten en bezoekers in het ziekenhuis prettiger maken. Voorzitter Wim Aalderink: “Alles wat wij doen, kan alleen dankzij de steun van gulle gevers. Iedere bijdrage, groot of klein, is welkom.” Meer informatie over doneren is te vinden op www.vriendenskb.nl.

Meer over de Parelkoffer: www.rouwkost.nl/wat-we-doen/de-parelkoffer.

