Popup leesclub in Winterswijkse bibliotheek

WINTERSWIJK – November staat in het teken van ‘Heel Nederland Leest’. Onze bibliotheken delen deze maand de roman ‘Joe Speedboot’ van Tommy Wieringa uit aan alle belangstellenden (zolang de voorraad strekt). Daarnaast organiseert de Bibliotheek Winterswijk op 26 november een zogenaamde Popup Leesclub, waar iedereen met elkaar in gesprek kan gaan over ‘Joe Speedboot’.

Popup Leesclub over ‘Joe Speedboot’

‘Joe Speedboot’ van Tommy Wieringa is een populair boek, waarvoor veel belangstelling is. Het boek is door de bibliotheken in Nederland massaal ingekocht om cadeau te geven aan hun leden en bezoekers. De intentie van ‘Heel Nederland Leest’ is om met een grote groep mensen op hetzelfde moment een boek te lezen en daarover met elkaar in gesprek te gaan. Geef je op voor één van de Popup Leesclubs en praat na met andere lezers over dit boek. Deelname is gratis, aanmelden wel nodig: www.oostachterhoek.nl/popupleesclub

