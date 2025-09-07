Quisling – The Final Days bij Filmhuis Winterswijk

🔊 🔊 Beluister dit artikel (voorleesfunctie)

WINTERSWIJK – Stichting Filmhuis Winterswijk vertoont op dinsdag 23 september drie keer de indrukwekkende film Quisling – The Final Days. Het drama vertelt het verhaal van de Noorse minister-president Vidkun Quisling, die tijdens de Tweede Wereldoorlog openlijk samenwerkte met nazi-Duitsland. Zijn naam werd later zelfs synoniem voor landverraad.

De film is gebaseerd op de gesprekken tussen Quisling en pastoor Peder Olsen, die hem in de gevangenis geestelijk begeleidde in afwachting van zijn proces. De dagboekaantekeningen van de pastoor vormen de kern van dit intense psychologische portret.

Quisling werd in 1945 opgepakt, berecht en ter dood veroordeeld. Hoewel hij volhield in het belang van Noorwegen te hebben gehandeld en het communisme te willen tegenhouden, werd hij eind oktober geëxecuteerd. Zijn laatste woorden waren: „Ik ben onterecht veroordeeld en sterf onschuldig.”

De film kreeg lovende recensies. VPRO Cinema noemt het “een beklemmende ervaring” en Trouw prijst het als een “boeiend psychologisch portret”.

Bestuurslid Wim Kottier benadrukt dat de films van de stichting voor iedereen toegankelijk zijn: “Regelmatig krijgen wij de vraag of je donateur moet zijn. Dat is niet zo: iedereen is welkom.”

📅 Dinsdag 23 september 2025

📍 Servicetheater Skopein, Meddosestraat 4-8, Winterswijk

🕓 16.00, 18.30 en 21.00 uur (kassa open resp. 15.30, 18.00 en 20.15 uur)

💶 Donateurskorting: €3

🔗 Reserveren via: Skopein

