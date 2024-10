Rias Baarda komt heel dicht bij David Bowie

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

WINTERSWIJK – Ze waren te zien op Paaspop, de Gentse feesten, de Ziggodome en in het programma “the Tribute – Battle of the Bands” op SBS6. Maar nu gaat Starman – the Dutch David Bowie Tribute met zanger Rias Baarda weer het theater in met hun eerbetoon aan David Bowie.

De muziek van David Bowie loopt als een rode draad door het leven van zanger Rias Baarda. “Als kind was ik al getriggerd door Space Oddity. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik hem in de jaren negentig even ben kwijt geraakt. Om wel vervolgens weer bij hem terug te komen”, vertelt Rias Baarda. Wat hem zo aanspreekt in de muziek van David Bowie is vooral de verscheidenheid. “Het gaat alle kanten uit: van metal tot blues en rock. Een tijd lang dacht ik dat David Bowie een hekel aan countrymuziek had, tot ik op YouTube een filmpje zag waar hij een countrynummer zingt. Het oeuvre van Bowie is enorm veelzijdig.”

Ook voor een zanger is het repertoire van David Bowie heerlijk om mee te werken. “Zijn muziek zorgt voor een soepelheid die heel fijn om te zingen is. Qua stemtechnieken moet je wel alle registers open trekken maar het zingt lekker”, zegt Rias van wie zelfs wordt gezegd dat hij wel erg dicht bij de stem komt van David Bowie zelf. “Rias lacht: “Daar wordt ik wel een beetje verlegen van hoor. Maar een mooi compliment is het wel.”

Rias heeft contact met oud-muzikanten van David Bowie maar ook kwam hij in contact met Ava Cherry. “Zij was backing vocaliste bij Bowie en drie jaar lang zijn muze en geliefde. Het was heel bijzonder om van haar verhalen over David Bowie te horen. En de erkenning te krijgen van de band waar ik nog steeds fan van ben”

Rias Baarda geniet niet alleen als zanger enorm van de muziek van David Bowie. “Ik krijg na afloop in de foyer hele mooie reacties. Van fans die blij zijn dat we met deze theatershows de herinnering aan David Bowie levend houden. Maar ook nieuwe liefhebbers leren dankzij de tribute zijn werk kennen.” De show van Starman is een dwarsdoorsnede van het werk van Bowie. “We spelen zijn mooiste liedjes maar ook onbekende werken. Hij heeft zo’n omvangrijk repertoire dat ook ik af en toe nog op nieuwe nummers stuit. Soms valt een nummer eerder niet op maar dat kan later ineens binnenkomen. Ik had dat bijvoorbeeld met het nummer ‘I’m Deranged’. Ik vond het eerst maar zo-zo tot het op een dag ineens continu in mijn hoofd zat.”

Starman – the Dutch David Bowie Tribute gaat op tournee door heel Nederland. Op vrijdag 25 oktober speelt hij The Dutch David Bowie Tribute in theater De Storm in Winterswijk. Kaarten zijn te koop via https://www.theaterdestorm.nl/. Meer info op www.starman.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.