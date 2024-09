Schrijver Tommy Wieringa te gast in bibliotheek

WINTERSWIJK – Op zondagmiddag 6 oktober (aanvang 14.00 uur) is schrijver Tommy Wieringa te gast in de Winterswijkse bibliotheek. Hij zal een lezing geven over zijn omvangrijke oeuvre. De kaartverkoop (leden: €7,50, niet-leden: €10,00) verloopt via www.oostachterhoek.nl/zooo, maar een toegangsbewijs kopen in de bibliotheek is ook mogelijk.

Na drie eerdere romans (Dormantique’s manco, Amok en Alles over Tristan) brak Tommy Wieringa (1967) in 2005 door bij het grote lezerspubliek met de verrassende en betoverende ontwikkelingsroman Joe Speedboot. Dit boek ontving veel nominaties voor literaire prijzen en won in 2006 de F. Bordewijk-prijs. In 2009 verscheen de roman Caesarion, dat in 2013 op de shortlist stond van de prestigieuze International IMPAC Dublin Literary Award en lovende kritieken kreeg in zowel de Nederlandse als buitenlandse pers.

In 2012 volgde zijn roman Dit zijn de namen, bekroond met de Libris Literatuur Prijs en de publieksprijs van de Gouden Boekenuil in 2013. Voor de Boekenweek van 2014 schreef hij het Boekenweekgeschenk Een mooie jonge vrouw. In 2015 verscheen een nieuwe bundel reisverhalen, Honorair kozak, en in 2016 Vrouwen van de wereld, een keuze uit Wieringa’s Europese reisverhalen uit Ik was nooit in Isfahaan en Honorair kozak.

Na Dit zijn de namen vertelt Wieringa opnieuw een migrantenverhaal in De dood van Murat Idrissi (2017). In datzelfde jaar verscheen ook de roman De heilige Rita, een verhaal over een vader en zoon, en over de veranderingen in een traditioneel grensdorp. De heilige Rita won in 2018 zowel de BookSpot Lezersprijs als de BookSpot Literatuurprijs. Daarnaast werd het boek bekroond met de publieksprijs van de Gouden Boekenuil en de Inktaap.

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

In 2019 verscheen Totdat het voorbij is, een selectie van verhalen over zijn kinderen. In 2021 volgde Gedachten over onze tijd, waarin Wieringa excelleert als columnist. Zijn scherpe analyses over de ontregelingen van onze tijd zetten aan tot nadenken en reflectie. In 2023 verscheen Nirwana, een roman die in korte tijd de weg vond naar meer dan 100.000 lezers.

Tot 2021 schreef Wieringa een wekelijkse column voor NRC Handelsblad; sinds 2023 doet hij dit voor de Volkskrant. Eerder had hij vaste columns in De Pers en Hollands Diep. Zijn werk wordt wereldwijd vertaald, onder meer in het Hebreeuws, Koreaans, Frans, Duits en Engels.

In november 2024 staat Joe Speedboot, Wieringa’s doorbraakroman, centraal tijdens de campagne Heel Nederland Leest. Bibliotheken door het hele land delen dit boek uit aan leden en bezoekers, met als doel gesprekken over het boek op gang te brengen. Winterswijk heeft op 6 oktober al de kans om met deze bijzondere schrijver in gesprek te gaan.

Boekhandel Kramer zal deze middag aanwezig zijn voor de verkoop van Wieringa’s boeken.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.