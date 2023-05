Seesing Flex nieuwe zaalsponsor Theater De Storm 

WINTERSWIJK – Vanaf komend theaterseizoen draagt de naam van de grote zaal van Theater De Storm die van Seesing Flex. Marijt Helmink, directeur van Theater De Storm, is enorm blij met de steun van én samenwerking met deze nieuwe hoofdsponsor. “Dat zo’n mooie regionale partij zich voor 3 jaar aan ons verbindt is echt een opsteker voor ons theater. De bijdrage van Seesing Flex stelt ons, samen met de bijdrages van onze Stormgenoten, in staat om veel mooie voorstellingen naar de Achterhoek te halen.”

Nuchterheid, gastvrijheid en ontzorgen

De komende drie jaar heet de grote zaal dus Seesing Flex Zaal. “Wij willen in de regio een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid, maar zeker ook aan de leefomgeving in de breedste zin van het woord”, licht Sander Kolkman, directeur Seesing Flex, de keuze voor het sponsorschap toe. Waar de Storm er alles aan doet om mooie verhalen ten tonele te brengen, die voldoen aan de verwachtingen van hun publiek, is Seesing Flex er continu op gebrand om de beste matches tot stand te brengen tussen werknemers en werkgevers. “Dit doen we vanuit dezelfde grondwaarden: Achterhoekse nuchterheid, gastvrijheid en ontzorgen”, vult Helmink aan.

Éxtra feestelijke seizoensopening

Een nieuwe sponsor voor de grote zaal, dat is natuurlijk goed nieuws voor het Winterswijkse theater. Daarom krijgt de seizoenspresentatie op 1 juni aanstaande een extra feestelijk tintje. De grote zaal wordt op deze avond officieel omgedoopt tot Seesing Flex Zaal. Ook wordt het nieuwe programma gepresenteerd dat Marijt Helmink met haar team heeft samengesteld voor volgend seizoen: “Van gevestigde namen als Lenette van Dongen, Pieter Derks, Waylon en Stef Bos tot talentvolle nieuwkomers als Mell & Vintage Future, Kasper van der Laan en N00b. Voor Bert Visscher en Bauke en de ElvisMattersBand is al een wachtlijst. Maar het loont om je daarvoor aan te melden, bij extra data word je dan tijdig geïnformeerd.” aldus Helmink.

Tickets

Wie meer wil weten over het nieuwe theaterseizoen is van harte welkom op 1 juni aanstaande bij de feestelijke seizoensopening. Marijt Helmink loodst bezoekers deze avond door het programma. Ook vindt er een vijftal voorproefjes plaats van artiesten, waaronder cabaretier Rob Scheepers en zangeres Dilana Smith. Kaarten zijn te verkrijgen via www.theaterdestorm.nl. Deze kosten € 5,-, inclusief een feestelijk drankje en hapje na afloop, om het sponsorschap met Seesing Flex te bezegelen. Vrienden van Theater De Storm kunnen deze avond kosteloos bijwonen.

