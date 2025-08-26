SKB geeft voorlichting over heupprothese

WINTERSWIJK – Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) houdt woensdag 17 september een informatiebijeenkomst over de totale heupprothese. De avond is bedoeld voor mensen die mogelijk een nieuwe heup nodig hebben, al op een wachtlijst staan, of meer willen weten over de behandeling.

Tijdens de bijeenkomst geven orthopedisch chirurgen Robert Berg, Thijs Nijenhuis en Bastiaan Ginsel, verpleegkundig specialist Harmke Migchelbrink en fysiotherapeut Moniek ter Bals uitleg over heupartrose en de operatieve mogelijkheden. Daarbij komen verschillende technieken aan bod, zoals de voorste en achterste benadering. Ook wordt besproken wat patiënten kunnen verwachten vóór en na de operatie.

“Veel mensen hebben vragen over de ingreep en het herstel,” zegt verpleegkundig specialist Migchelbrink. “Met deze avond willen we duidelijkheid bieden en drempels wegnemen.”

De bijeenkomst maakt deel uit van de serie ‘SKB legt uit’, waarin het ziekenhuis actuele medische onderwerpen toegankelijk uitlegt.

📅 Woensdag 17 september, 19.00 – 20.30 uur

📍 Auditorium SKB, Winterswijk

💶 Gratis, parkeren max. €2

🔗 Aanmelden t/m 14 september via skbwinterswijk.nl/agenda

