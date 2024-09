SKB Legt uit: Informatiebijeenkomst over slaapapneu

WINTERSWIJK – Op maandag 23 september organiseert het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) een informatiebijeenkomst over slaapapneu, onder de naam ‘SKB legt uit’. De bijeenkomst vindt plaats in het Auditorium in het SKB in Winterswijk en duurt van 19.00 tot 20.30 uur. De zaal is open vanaf 18.45 uur en de entree is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot en met vrijdag 20 september via het aanmeldformulier op www.skbwinterswijk.nl/agenda.

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor mensen met slaapapneu, hun naasten en andere belangstellenden.

Programma

Tijdens de middag vertellen KNO-artsen Corine Alvarado-van Os en Marije de Jong wat slaapapneu is, over het onderzoek naar slaapapneu en de mogelijke behandeling(en). Vervolgens vertelt Ian van der Wielen, tandarts in Winterswijk, meer over een snurkbeugel. Longarts Hans Schoppers gaat verder in op slaap en slaapstoornissen. De OSAS-verpleegkundigen, die gespecialiseerd zijn in slaapapneu, leggen uit hoe een CPAP-apparaat werkt. Dit is een hulpmiddel dat gebruikt wordt bij slaapapneu. Ook gaan zij dieper in op houdingstherapie, een speciale therapie waarin wordt gekeken naar de houding tijdens het slapen. Tot slot, staan in de foyer de apneuvereniging, een slaapoefentherapeut en een leverancier van een CPAP-apparaat om al uw vragen te beantwoorden.

Vanaf 18:45 uur is de zaal geopend. De bijeenkomst is gratis. Parkeren kan op de bezoekersparkeerplaats van het SKB. De parkeerkosten zijn maximaal €2.



Over slaapapneu

Bij slaapapneu stop je even met ademen terwijl je slaapt. De ademstops duren vaak 10 seconden of langer. Dat kan wel meer dan 5 keer per uur gebeuren. Soms schrik je wakker of je merkt niks en slaapt door. Door de ademstops, slaap je minder diep en goed. Overdag merk je daardoor vaak dat je slaperig en moe bent.