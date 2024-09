Starman brengt eerbetoon aan David Bowie in Nederlandse theaters

WINTERSWIJK – Na optredens op festivals als Paaspop en de Gentse Feesten, in de Ziggo Dome en het programma “The Tribute – Battle of the Bands” op SBS6, keert Starman – The Dutch David Bowie Tribute terug naar de Nederlandse theaters. Onder leiding van zanger Rias Baarda brengt de band een eerbetoon aan de iconische muziek van David Bowie.

Baarda heeft een sterke persoonlijke connectie met de muziek van Bowie. “Als kind raakte ik gefascineerd door Space Oddity. In de jaren negentig ben ik Bowie een tijdje uit het oog verloren, maar zijn muziek trok me weer terug,” vertelt hij. Wat Baarda vooral aanspreekt, is de veelzijdigheid van Bowie. “Zijn werk gaat alle kanten op: van metal tot blues en rock. Ik dacht lange tijd dat hij niets met countrymuziek had, totdat ik een video op YouTube tegenkwam waarin hij een countrynummer zingt. Het oeuvre van Bowie is enorm breed.”

De veelzijdigheid van Bowie’s muziek maakt het voor Baarda als zanger ook een uitdaging. “Het is heerlijk om te zingen, maar qua stemtechniek moet je wel alles uit de kast halen,” zegt hij. Baarda krijgt vaak te horen dat zijn stem dicht bij die van Bowie ligt. “Dat vind ik een prachtig compliment, ook al word ik er een beetje verlegen van.”

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

Naast de muzikale connectie heeft Baarda ook persoonlijk contact met enkele voormalige bandleden van Bowie en zelfs met Ava Cherry, die niet alleen backing vocaliste was, maar ook Bowie’s muze en geliefde. “Het was bijzonder om haar verhalen over Bowie te horen en te ervaren hoe zij mijn tribute waardeert.”

Het publiek reageert enthousiast op de theateroptredens van Starman. “Na afloop krijg ik vaak reacties van mensen die blij zijn dat we de muziek van Bowie levend houden,” zegt Baarda. “Ook nieuwe fans ontdekken dankzij onze show zijn werk.” De voorstelling biedt een dwarsdoorsnede van Bowie’s carrière, met zowel bekende hits als minder bekende nummers. “Bowie heeft zo’n uitgebreid repertoire dat ik zelf nog regelmatig nieuwe nummers ontdek. Sommige nummers komen pas later echt binnen, zoals I’m Deranged, dat me eerst niet opviel maar uiteindelijk dagenlang in mijn hoofd bleef zitten.”

Starman – The Dutch David Bowie Tribute gaat binnenkort weer op tournee door Nederland. Op 25 oktober staat de band in Theater De Storm in Winterswijk. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterdestorm.nl. Voor meer informatie over de tourdata en de band kun je terecht op www.starman.nl.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.