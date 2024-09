Start Grote Clubactie geeft impuls aan verenigingsleven

WINTERSWIJK – Op 21 september starten de leden van zeven verenigingen in Winterswijk met de verkoop van loten om extra geld in te zamelen voor hun club, tijdens de Grote Clubactie.

En dat is hard nodig! Het aantal verenigingen, financiële middelen, en vrijwilligers blijft afnemen. Om ervoor te zorgen dat de verenigingen vitaal blijven, zetten vrijwilligers en lotenverkopers zich in om extra inkomsten te genereren. De Grote Clubactie biedt een geweldige kans om het lokale verenigingsleven een flinke boost te geven.

Maatschappelijk Betrokken en Samen

Directeur Frank Molkenboer zegt: “Met onze actie bieden we leden de kans om binnen korte tijd een grote bijdrage te leveren aan hun vereniging. Verenigingen zijn belangrijke ontmoetingsplekken waar mensen ervaren hoe waardevol het is om samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Door samen loten te verkopen, kan iedereen op zijn eigen manier het verschil maken. We zijn enorm trots op de inzet van alle leden en vrijwilligers. Samen bereik je meer!”

Extra Hoofdprijs van €100.000

Dit jaar zijn er meer dan een half miljoen prijzen te winnen, met een winkans van 1 op 9. Het prijzenpakket is uitgebreid met een extra hoofdprijs. In 2022 werd de hoofdprijs niet opgeëist, waardoor het bestuur besloot dit bedrag opnieuw in de prijzenpot op te nemen. Tijdens de trekking op 19 november maken twee lotenkopers kans op de hoofdprijs van €100.000.

Over de Grote Clubactie

De Grote Clubactie is een jaarlijkse landelijke fondsenwervingsactie die sinds 1972 verenigingen in Nederland ondersteunt bij het ophalen van extra inkomsten. Met behulp van lotenverkoop kunnen sport-, cultuur- en andere verenigingen geld inzamelen voor nieuwe materialen, evenementen of het verbeteren van faciliteiten. Van elk verkocht lot gaat 80% direct naar de vereniging, wat deze actie bijzonder effectief maakt voor het financieel versterken van clubs.

Deze Winterswijkse Clubs Doen Mee:

Winterswijk: Budocentrum Winterswijk, HCW Winterswijk, Jazzy Women, Korfbalvereniging WIKO, Scouting Winterswijk

Winterswijk Ratum: Muziekvereniging Crescendo Ratum

Winterswijk Meddo: SC Meddo

