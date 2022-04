Succesvolle samenwerking Muziekvereniging Excelsior en Pentair

WINTERSWIJK – Woensdag 20 april was Pentair gastheer voor de businessclub van Muziekvereniging Excelsior. Een inspirerende en gezellige avond met volop aandacht voor innovatie. Naast de businessclubleden boden Excelsior en Pentair ook jongeren de gelegenheid om deel te nemen aan deze businessclubavond. Voor alle partijen een succesformule!

Verbondenheid en Innovatie

Een muziekvereniging en een innovatief maakbedrijf hebben meerdere overeenkomsten. Meer dan u in eerste instantie zou denken. Bij beide wordt de basis van het succes gevormd door mensen. Succes, begint met enthousiaste werknemers en leden. Voor een gezond bedrijf- en vereniging, is verbondenheid, een goede sfeer, uitdagende doelen en goede samenwerking van groot belang. Ook bleek het innovatieve karakter van Pentair en Excelsior een belangrijke overeenkomst.

Korte terugblik

Voorzitter Danny Oonk keek terug op twee bewogen jaren, waarin volop innovatie gevraagd werd. Digitale repetities via Zoom, hybride concerten met behulp van livestreams en de ontwikkeling van een eigen Excelsior App. Gelukkig mogen we inmiddels weer optreden en zijn de eerste succesvolle concerten achter de rug. Er kan weer volop vooruit gekeken worden.

Daarna was het woord aan directeur Gerard Scholten die vertelde over de geschiedenis van Pentair, onder de oudere Winterswijkers bekend als Nijhuis pompen. De kernactiviteit van Pentair, het ontwerpen en produceren van geavanceerde, klantspecifieke pompen en pompsystemen voor diverse wereldwijde toepassingen, maakte op veel aanwezigen grote indruk. De pompen van Pentair zorgen onder meer voor droge voeten in Thailand, schoon drinkwater in China en voldoende bluswater op een olieplatform in Vietnam.

Aansluitend vertelde Ester Reusink, manager Communicatie, over Werken bij Pentair. Hoe vind en bind je medewerkers in een krappe arbeidsmarkt. Hoe zorg je ervoor dat je een aantrekkelijke werkgever wordt en blijft? Voor veel businessclubleden een inspirerend en herkenbaar thema.

Meeste indruk van de avond maakte toch wel de rondleiding door het bedrijf. Gevolgd door de presentatie van Raymond Meinen, lid van Excelsior en manager afdeling R&D bij Pentair. Mooie voorbeelden die getoond werden, waren de ontwikkeling van de nieuwe waaier die een einde maakt aan verstoppingsproblematiek in rioolgemalen en de visvriendelijke rivier- en getijdenturbine en visvriendelijke pompen. Deze zorgen er niet alleen voor dat palingen en schubvissen veilig een gemaal kunnen passeren, maar kunnen ook gebruikt worden om energie op te wekken uit getijdestromen.

Positieve reacties

De businessclubleden waren unaniem enthousiast over de avond. De combinatie van netwerken en het inkijkje binnen een uniek bedrijf bleek echt een meerwaarde. Of zoals de jongeren het mooi verwoordden: vanuit school kijken we uit op Pentair, maar we hadden geen idee wat er gemaakt wordt. Met name het totale proces van inspelen op trends en ontwikkelingen, het bedenken en uitwerken van oplossingen en tot slot nog het zelf kunnen maken van de pompen, was een echte eyeopener. De diversiteit van functies en bijbehorende kennis en kunde biedt jongeren in Winterswijk mooie kansen voor een stage, afstudeeropdracht of een baan. Kortom een geslaagde, innovatieve Winterswijkse samenwerking tussen Muziekvereniging Excelsior en Pentair.

