WINTERSWIJK – Op woensdagavond 26 februari is er ´s avonds om 18.30 uur een zogenaamde vastenmaaltijd in de Jacobskerk te Winterswijk. De protestantse gemeente organiseert deze sobere maaltijd op Aswoensdag om het begin van de vastentijd te markeren. Aansluitend is er om 19.00 uur een kort avondgebed. Het is ook mogelijk alleen het avondgebed te bezoeken.

Maaltijd en avondgebed zijn vrij toegankelijk. Wel wordt er gecollecteerd voor een goed doel.