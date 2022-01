Villa Mondriaan verlengt tentoonstellingen

WINTERSWIJK – Museum Villa Mondriaan opent de deuren met goed nieuws: Nocturnal, Jong en Veelbelovend: Ruimte voor Talent en Repair Matters zijn nu tot en met 24 april 2022 te zien. De tentoonstellingen waren voor de lockdown maar zes weken te zien en zouden eigenlijk op 27 februari al weer sluiten. Nu het museum weer geopend is hebben bezoekers extra lang de tijd om op een veilige manier de tentoonstellingen te bekijken.

Jong en Veelbelovend: Ruimte voor Talent

In de tweede editie van de tentoonstelling Jong en Veelbelovend reageren tien vernieuwers van vandaag met ruimtelijk werk op het werk van de vroege Mondriaan. Zo stuit de museumbezoeker op een digitaal te bewandelen bos, een badkuip van stro en Mondriaans appelboom vertaald naar black metal. Enkel de inspiratie, een schilderij van de vroege Mondriaan, staat vast. Daar waar de één een voorstelling maakt van het leven dat zich afspeelt op de boerderij in Vrouwen met kind voor boerderij (1894-1896), past de ander het kleurenpalet van Mondriaans Rij van elf populieren in rood, geel, blauw en groen (1908) toe. Welke invloed had het vele reizen op de manier waarop Mondriaan de wereld beleefde? Is Mondriaans abstracte wereld tot leven gekomen in de gestructureerde Nederlandse bollenvelden? De jonge talenten streven er niet naar om het gekozen schilderij aan te vullen, maar om met een opzichzelfstaand kunstwerk een extra dimensie te geven aan de vroege Mondriaan.

Nocturnal

Met behulp van de duisternis weet fotograaf Marie-José Jongerius (1970) alledaagse taferelen zoals snelwegen, bouwplaatsen en palmbomen om te zetten naar een bijna buitenaardse fantasiewereld. Diepblauwe kleurvlakken met daarin de nauwelijks te herkennen contouren van een industrieterrein of juist een verlaten parkeerplaats badend in het licht; het afgebeelde is herkenbaar, maar voelt tegelijkertijd fictief. In Nocturnal stapt de toeschouwer die verstilling en vervreemding van de nachtelijke wereld in. Met haar raadselachtige landschappen nodigt Jongerius de toeschouwer uit om verder te kijken dan de kaders van de foto. Welke rol speelt de mens in deze wereld? Hoe zou jij de stilte in de wereld op de foto doorbreken?

Repair matters

In het verlengde van Jong en Veelbelovend: Ruimte voor Talent presenteert textieldesigner Alicia Minnaard (1997) in de tentoonstelling Repair Matters een volledig gerecyclede kledingcollectie. Op die manier maakt Minnaard duidelijk: kleding heeft geen eindstreep, maar vormt altijd het beginpunt van een nieuwe cyclus. Alle tentoonstellingen zijn te zien tot en met 24 april 2022.

Museum Villa Mondriaan

In museum Villa Mondriaan staat de ontwikkeling van Piet Mondriaan als jong talent tot vernieuwer van de schilderkunst centraal. Het museum toont altijd het vroege werk van Piet Mondriaan en zijn leermeesters en in de tijdelijke tentoonstellingen zet Villa Mondriaan zijn werk in een nieuwe context. Mondriaan gaat hier in dialoog met tijdgenoten, (jonge) talenten en vernieuwers.

Tickets zijn zowel online via villamondriaan.nl/tickets als bij de museumkassa verkrijgbaar.

