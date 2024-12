Voorstelling ‘In de zorg met Rob’ in de Bibliotheek Winterswijk

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK – Op zondagmiddag 5 januari 2025 komt Rob Heebink naar de Bibliotheek Winterswijk met zijn theatervoorstelling Een beetje vroeger is de toekomst. Rob, bekend van de vlogs In de zorg met Rob, geeft om 14.00 uur een voorstelling vol humor en een persoonlijke boodschap.

Een scherpe blik op ouder worden

In Een beetje vroeger is de toekomst vertelt Rob op geestige wijze over zijn belevenissen met ouder worden en zijn zorgrobot. “Ach ach, wat een pech heeft deze oude man toch elke keer met zijn zorgrobot! Ze liggen nogal eens overhoop met elkaar. Tsja, dan moet hij toch zijn kinderen weer bellen voor wat hulp.”

Met sketches en humorvolle verhalen stelt Rob vragen over ouder worden en hoe we omgaan met elkaar. Is het verlangen naar sociaal contact groter dan we denken? Wat als we in de toekomst helemaal niet meer naar elkaar omkijken? Of valt het uiteindelijk allemaal wel mee?

Gratis toegang, reserveren verplicht

De toegang tot deze voorstelling is gratis, maar reserveren is noodzakelijk. Dit kan via de website van Bibliotheek Oost-Achterhoek (www.oostachterhoek.nl/zooo) of in een van de bibliotheekvestigingen.

