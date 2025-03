Voorstelling ‘Oma’ in Bibliotheek Winterswijk

WINTERSWIJK – In Bibliotheek Winterswijk kunnen kinderen vanaf 3 jaar op zondag 23 maart genieten van de voorstelling Oma. De voorstelling vindt plaats van 14.30 tot 15.30 uur en is gratis toegankelijk. Aanmelden is wel noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/zooo of bij een vestiging van Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Over de voorstelling

Door de ogen van Misha is oma een oude vrouw die moeilijk loopt. Hij vindt haar lief, maar ook saai, omdat ze niet samen kunnen rennen of fietsen. Maar door beeldend en fysiek theater ziet Misha hoe oma verandert in wie ze vroeger was: een acrobate en danseres. Verwonderd ontdekt hij steeds meer over haar verleden.

De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 2 jaar.

