Vreemde” kostuums in museum Villa Mondriaan

WINTERSWIJK – Van 5 maart tot en 19 september vindt de tentoonstelling Ferengi plaats in museum Villa Mondriaan. Door middel van installaties en uitbundige kostuums plaatst interdisciplinair kunstenaar Dienke Groenhout (1973) kleding in een nieuw daglicht; kleding als verlengstuk van ons lichaam en onze identiteit.

Zoals Piet Mondriaan zich liet inspireren door Winterswijk, Amsterdam, Parijs en New York, zo heeft Groenhout zich tevens laten inspireren door een veelvoud aan bestemmingen. Met haar stichting “De Maakfabriek” werkte zij het afgelopen jaar als nomadisch kunstenaar samen met kunstenaars en culturele instellingen in Senegal, Namibia, Zambia, Tanzania, Ethiopië, Dubai, Iran en Servië. Tijdens deze reis kwam haar project Ferengi tot stand. “In de verschillende Afrikaanse landen die ik het afgelopen jaar heb bezocht had ik al een naam nog voor mensen mij kenden. Toubab, Musungu, Ferengi, allemaal woorden die zoiets als vreemdeling of ‘witte’ betekenen”, aldus Groenhout. Ons lichaam roept vooroordelen op, legt machtsverhoudingen bloot en draagt cultuur met zich mee. Kan een kledingstuk, als een verlengstuk van ons lichaam, onze identiteit transformeren? Kan een kledingstuk vooroordelen wegnemen en de meegedragen cultuur uitwissen? Hoe wordt de vreemdeling, de ferengi, benaderd, wanneer deze zijn eigen context en waarden kan aantrekken?

De tentoonstelling is opgebouwd uit kostuums die niet alleen een decoratieve functie hebben, maar ook de context en de identiteit van de maker communiceren. Hiervan zijn drie kostuums gemaakt door Groenhout. De andere kostuums zijn vervaardigd door Tamrat Gezahegne uit Ethiopië, Gígja Reynisdóttir uit IJsland en Valerie Asiimwe Amani uit Tanzania; kunstenaars die Groenhout heeft ontmoet tijdens haar reizen. Video’s van de performances waarin de kostuums worden gedragen, geven inzicht in de werking van het kostuum als verlengstuk van de identiteit. Tevens krijgt de bezoeker, als de coronamaatregelen het toelaten, de kans om ook zelf als ferengi een nieuwe identiteit aan te nemen. In de tentoonstellingsruimte vormen de kostuums een installatie, waarbij verschillende kostuumonderdelen aangetrokken kunnen worden.

Deze unieke tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland. Museum Villa Mondriaan wil het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland ook via deze weg van harte danken.

Naast de uitbundige kostuums van Groenhout, toont Villa Mondriaan tevens het werk van hedendaagse kunstenaar Klaas Gubbels. Gubbels brengt in het Arco-paviljoen een ode aan ‘het gewone’: koffiepotten, tafels en stoelen in allerlei formaten, talloze kleuren en verschillende materialen. Daarnaast gaat Mondriaan de dialoog aan met tijdgenoot Jan Toorop. Villa Mondriaan toont zowel de fascinerende artistieke zoektocht van de jonge Toorop naar zijn eigen stijl als de ontdekking door de oude Toorop van de zingeving van zijn kunstenaarsbestaan. Alle tentoonstellingen zijn te zien van 5 maart tot en met 19 september.