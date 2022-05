Wentersronde en Coulisse Toer bij FTC Wenters op hemelvaartsdag

Fiets en Toer Club Wenters houdt op hemelvaartsdag, donderdag 26 mei, weer de traditionele Wentersronde en Coulisse Toer. Na twee jaren pauze als gevolg van de coronacrisis kunnen zowel de sportieve als de recreatieve fietsers weer terecht bij FTC Wenters.

De wielertocht voor racefiets gaat door het mooie, heuvelachtige landschap van het Duitse Reken. De lengte van de langste route bedraagt 115 km en er zullen ca. 560 hoogtemeters overwonnen moeten worden. De korte route zal ca. 87 km lang zijn. Inschrijfgeld: € 5,00 voor NTFU leden, € 7,00 voor niet-leden. Inschrijven kan ook online via fietssport.nl De daginschrijving is geopend vanaf 9.00 uur (dit is tevens de starttijd). De inschrijving sluit om 11.00 uur.

Behalve de Wentersronde voor de racefietsers kunnen de ‘gewone’ fietsers bij FTC Wenters terecht voor de CoulisseToer, een uitgepijlde route van 40 of 60 km door het unieke Winterswijkse coulisselandschap. De afwisseling van bos, wei en karakteristieke Wenters-boerderijen kent zijn weerga niet. De deelnemers fietsen over goede zandpaden en landweggetjes door de buurtschappen Ratum, Kotten, Woold en Miste. Onderweg is de mogelijkheid om op eigen initiatief op verrassende plekken even een stop te maken en te genieten van bijvoorbeeld het Wooldse Veen of de vele theetuinen die de buurtschappen kent.

Er kan gestart worden vanaf het clubhuis van FTC Wenters op de Huininkmaat vanaf 9.30 uur, de inschrijving stopt om 11.00 uur. De kosten voor de deelname aan de Coulisse Tocht bedragen 3 euro per persoon.

