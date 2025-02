Wil je meer weten over duurzamer reizen met het openbaar vervoer?

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

WINTERSWIJK / RUURLO – In februari kun je in Winterswijk en Ruurlo terecht bij een OV-inloopspreekuur. Hier beantwoorden OV-ambassadeurs al je vragen over reizen met het openbaar vervoer.

📅 Wanneer en waar?

Vrijdag 7 februari – Bibliotheek Winterswijk, vanaf 14.00 uur

– Bibliotheek Winterswijk, vanaf Woensdag 12 februari – Bibliotheek Ruurlo, vanaf 14.00 uur

Meer informatie: www.oostachterhoek.nl/activiteiten. Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen.

Ervaar het OV

Tijdens het OV-inloopspreekuur beantwoorden OV-ambassadeurs al je vragen over reizen met het openbaar vervoer. Ze leggen uit hoe je reist met een OV-chipkaart, bankpas of OVpay (de betaalapp op je mobiele telefoon). Ook geven ze advies over in- en uitchecken bij verschillende vervoerders en welk abonnement het beste bij je past. Daarnaast kun je vragen stellen over de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om je verder te helpen.

OV-inloopspreekuur

Wil je bijdragen aan een betere leefomgeving voor jezelf en je (klein)kinderen door milieuvriendelijker te reizen? Kies dan voor duurzaam openbaar vervoer in plaats van de auto. Alle treinen rijden op groene stroom, en steeds meer bussen zijn elektrisch. Is het lang geleden dat je met de trein of bus hebt gereisd en kun je daarbij wat hulp gebruiken? Kom dan naar het gratis maandelijkse OV-inloopspreekuur!

