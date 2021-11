Winter in aantocht, Woold/Winterswijk

Deel dit bericht













WINTERSWIJK – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op zondag 28 november 2021 een mooie winterwandeling over de scholtengoederen bij Winterwijk. Rondom deze gebieden staan oude eikenbossen. In deze tijd van het jaar hebben ze hun herfstkleuren verloren. Hierdoor hebben we meer uitzicht over de landerijen. Voor de scholtenboeren waren deze bossen om verschillende redenen waardevol. Waarom? Dat hoort u onderweg. Vooraf online reserveren is noodzakelijk.

Start: 14.00 uur. Duur: ca. 2 a 2,5 uur. Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p., donateurs gratis op vertoon van een geldige GLK donateurspas.

Meer informatie en online reserveren: www.glk.nl/activiteiten.

Lees ook ....