Winterdrums in Winterswijk: Schots spektakel met Highland Valley Pipes and Drums

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

WINTERSWIJK – Op zondag 26 januari verandert Theater De Storm in Winterswijk in een paradijs voor slagwerkliefhebbers tijdens het 15e slagwerkfestival Winterdrums. Dit jaarlijkse evenement wordt georganiseerd door Drumshop Interdrum en Muziekvereniging Excelsior. Met tien deelnemende slagwerkgroepen, verspreid over meerdere podia, staat het publiek een afwisselende middag vol ritme en muzikaal vakmanschap te wachten.

Een bijzonder hoogtepunt dit jaar is het optreden van de drumsectie van The Highland Valley Pipes and Drums uit Borculo.

Schotse klanken in Winterswijk

The Highland Valley Pipes and Drums vormde jarenlang de kern van Music Show Scotland, waarmee ze grote successen behaalden in binnen- en buitenland, waaronder zeven uitverkochte shows in Ahoy Rotterdam en twee in het Gelredome Arnhem. Tegenwoordig treden ze op tijdens taptoes en werken ze samen met andere muzikale acts. Zo verzorgden ze afgelopen december de opening van de Kamerøje van Nathals Live, samen met de bekende band Bökkers.

Tijdens Winterdrums brengt de drumsectie een mix van traditionele Schotse ritmes met tenor drums, bassdrum en high-tension snares. Op het programma staan meerdere stukken uit hun taptoe-set en hun eigen spectaculaire “Drumsalute” uit de Music Show Scotland.

Doorlopend programma vol slagwerk

Winterdrums biedt een dynamisch programma waarin de optredens elkaar snel opvolgen in twee verschillende zalen. Vanaf de eerste editie in 2010 hebben Muziekvereniging Excelsior en Tonny Kamperman van Drumshop Interdrum het festival ieder jaar vernieuwd met verrassende acts. Het evenement trekt muziekliefhebbers uit de hele regio en biedt entertainment voor het hele gezin.

Praktische informatie

Locatie: Theater De Storm, Winterswijk

Theater De Storm, Winterswijk Datum: Zondag 26 januari 2025

Zondag 26 januari 2025 Tijden: 12.00 – 17.00 uur (deuren open vanaf 11.30 uur)

12.00 – 17.00 uur (deuren open vanaf 11.30 uur) Entree: €7,00 (kaarten zijn verkrijgbaar via de website van Theater De Storm of aan de kassa)

Meer informatie over Winterdrums is ook te vinden op de Facebook-pagina van Excelsior Winterswijk.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.