Winterswijkse Cultuurbus rijdt opnieuw uit

WINTERSWIJK – De eerste rit van de Winterswijkse Cultuurbus was een succes. Op vrijdag 25 juli maakten lokale 55-plussers een sfeervolle dagtocht in een oude touringcar uit 1966 van museumwerkplaats Transit Oost. Via een toeristische route ging de reis naar het Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog in Groenlo, waar een rondleiding en een gezellige afsluiting bij Bakkerij Wissink op het programma stonden.

Deelnemers reageerden enthousiast: “Leuk om weer eens in zo’n oude bus te rijden” en “Fijn dat alles geregeld was”. Vanwege het succes vertrekt de volgende Cultuurbus op vrijdag 26 september.

De Cultuurbus is een samenwerking tussen Transit Oost, Sociaal Team de Post, Boogie Woogie Cultuurcentrum en de gemeente Winterswijk. Het initiatief brengt cultuur en ontmoeting samen: samen op pad in een historische bus, een museumbezoek en koffiedrinken.

📅 Datum: vrijdag 26 september 2025

⏰ Tijd: 13.00 – 17.00 uur

📍 Opstapplaats: wordt na inschrijving bekendgemaakt

💶 Kosten: €15 (incl. vervoer, museum en koffie)

📩 Aanmelden: vóór 16 september via ira@boogiewoogie.nl of 06 2515 5359

ℹ️ Let op: niet rolstoeltoegankelijk, rollatorgebruikers wel welkom

