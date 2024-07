WMT hengelt naar jongens en mannen voor musical Big Fish

WINTERSWIJK – Het Winterswijks Muziek Theater (WMT) staat van 21 t/m 23 november met Broadwaymusical Big Fish op de planken van Theater De Storm. De voorbereidingen zijn in volle gang en de cast is vrijwel compleet, maar vlak na de zomer is het voor jongens mogelijk om auditie te doen voor de kindercast. “Normaal gesproken heeft het WMT alleen een cast met volwassenen, maar we hebben deze productie ook een paar heel leuke jongensrollen”, legt voorzitter Selma Hannink-van Ommen uit. Ben je daarvoor al te oud en wil je toch meedoen? “Geen zorgen, we kunnen in het koor bij de mannen, met name voor de basstem, nog aanvulling gebruiken.”

Vlak voor de zomer speelde het WMT al de eerste volledige doorloop voor de nieuwe voorstelling. “Dat is altijd een mooi moment in het proces. Dan zie je voor het eerst de hele musical achter elkaar en vallen veel puzzelstukjes op de plek. Normaal doen we de doorloop pas na de zomer, maar we zijn dit keer al behoorlijk ver in het repetitieproces.”, vertelt Selma enthousiast. Bij de doorloop vertolkten de volwassen mannen nog de kinderrollen. “En dat was zo grappig om te zien dat we bijna de neiging kregen om het zo te houden”, grapt Selma. “Nee hoor, we willen natuurlijk graag dat kinderen deze rollen gaan spelen. Jong theatertalent kan zich dus vanaf nu aanmelden.”

Het ensemble kan daarnaast nog versterking gebruiken van enkele lage mannenstemmen. “Dat geeft een evenwichtiger koorgeluid. Het is mogelijk om alleen bij het ensemblekoor aan te sluiten, maar meedansen en -spelen mag natuurlijk ook!”

Aanmelden

Ben jij een jongen van 8-12 jaar of kun je geloofwaardig die leeftijd spelen? Meld je dan uiterlijk dinsdag 13 augustus aan via productiewmt@gmail.com. Vermeld bij je aanmelding je leeftijd en eventuele spelervaring. De audities vinden eind augustus en/of begin september plaats. Volwassen mannen kunnen zich via hetzelfde e-mailadres aanmelden voor het koor.

Big Fish

Dompel jezelf onder in de wondere wereld van Edward Bloom, een man wiens belevenissen mooier lijken dan het leven zelf. De uitbundige musical Big Fish is gebaseerd op de wonderlijke roman van Daniel Wallace en de hartverwarmende film van Tim Burton. Tickets zijn verkrijgbaar via www.theaterdestorm.nl/bigfish