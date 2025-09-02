Workshop borduurmachine in Bibliotheek Winterswijk

2 september 2025
Borduurmachine Bieblab volw

Foto: PR

WINTERSWIJK – Op donderdag 11 september organiseert de Bibliotheek Winterswijk een gratis workshop in het BIEBlab voor volwassenen. Vanaf 19.00 uur kunnen deelnemers leren werken met een borduurmachine en hun eigen creatieve ontwerpen maken.

Deelnemers hebben geen technische kennis nodig, alleen nieuwsgierigheid. Het BIEBlab biedt volwassenen vaker de kans om met nieuwe technologieën te experimenteren, zoals 3D-printen en virtual reality. “Het gaat om ontdekken en plezier maken met techniek,” aldus de organisatie.

📅 Datum: donderdag 11 september 2025
Tijd: 19.00 uur
📍 Locatie: Bibliotheek Winterswijk
💶 Kosten: gratis deelname
🔗 Aanmelden: www.oostachterhoek.nl/bieblab of in de bibliotheek

