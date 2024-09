Workshop snijplotter/stickerplotter bij BIEBlab voor volwassenen in Winterswijk

WINTERSWIJK – Op dinsdagavond 1 oktober om 19.00 uur organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in de Bibliotheek Winterswijk een BIEBlab, speciaal voor volwassenen. Deze avond staat in het teken van de nieuwe snijplotter/stickerplotter van de bibliotheek. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Dit kan via www.oostachterhoek.nl/bieblab of in de bibliotheek. Je kunt ook bellen via 088-0062929.

Snijplotter/Stickerplotter

In deze workshop leer je alles over de techniek van stickerontwerpen met een snijplotter en hoe je de ontwerpen kunt toepassen. Ontwerp tijdens dit BIEBlab je eigen sticker die je vervolgens op textiel kunt strijken. Dit kan van alles zijn: een logo voor een poloshirt, een babynaam voor op een rompertje, of een mooie afbeelding om een tas te versieren. Het ontwerpen gebeurt op de computer, waarna de sticker direct uit de snijplotter komt in een kleur naar keuze.

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

BIEBlab voor volwassenen

Volwassenen kunnen experimenteren met allerlei nieuwe technologieën, zoals de 3D-printer en VR. De workshops zijn laagdrempelig en vereisen geen voorkennis van technologie. Dus, wil jij experimenteren met verschillende technieken en naar huis gaan met een gave creatie? Kom dan naar een of meerdere BIEBlabs!

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.