Workshops Artificial Intelligence (AI) in de Bibliotheek Winterswijk

WINTERSWIJK – Wat is Artificial Intelligence (AI) en wat kun je ermee? In drie interactieve workshops ontdek je het samen met ons. Leer hoe je ChatGPT kunt toepassen in je werk en privéleven, hoe je veilig omgaat met nieuwe technologieën, en wat de opkomst van AI betekent voor de maatschappij. De workshops zijn los te volgen, maar de hele reeks bijwonen kan natuurlijk ook. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/ai.

ChatGPT toepassen in je werk en privéleven

In deze workshop leer je de basis van ChatGPT. Ontdek bijvoorbeeld hoe je een recept kunt laten maken of een gedicht kunt laten schrijven. We bespreken ook de risico’s van AI-gebruik, zoals je privacy. Datum: 8 november in de Bibliotheek Winterswijk.

Veilig omgaan met nieuwe AI-toepassingen

Deze workshop richt zich op veilig gebruik van AI. Onderwerpen als cybercriminaliteit, privacy en fake news komen aan bod. Datum: 15 november in de Bibliotheek Winterswijk.

Maatschappelijke gevolgen van AI

Hier verkennen we de impact van AI op sectoren zoals onderwijs en zorg, en denken we na over de toekomst. Worden we overgenomen door robots of valt het mee? Datum: 22 november in de Bibliotheek Winterswijk.

