Workshops ‘Omgaan met digitale zorg’ in Bibliotheek Winterswijk

WINTERSWIJK – De Bibliotheek Winterswijk organiseert binnenkort twee workshops over het omgaan met digitale zorg. De eerste workshop behandelt het gebruik van het patiëntenportaal bij de huisartsenpraktijk. De tweede workshop richt zich op het zoeken van medische informatie via Thuisarts.nl.

Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Aanmelden kan telefonisch via 088-0062929, via de website (www.oostachterhoek.nl/digivitaler) of bij de bibliotheekvestigingen.

Patiëntenportaal

Bijna iedereen heeft een huisarts en is ingeschreven bij een huisartsenpraktijk. Steeds meer praktijken hebben een patiëntenportaal, waarmee je online afspraken kunt regelen, vragen kunt stellen aan de dokter en recepten kunt aanvragen. Wil je weten wat het patiëntenportaal is en hoe je het kunt gebruiken? Dat leer je tijdens deze workshop.

Data: 8 november en 22 november.

Thuisarts

Heb je behoefte aan betrouwbare medische informatie over een bepaalde klacht of ziekte? Wil je na een bezoek aan de huisarts thuis de uitleg nog eens nalezen? Of zoek je meer informatie over een onderwerp? Thuisarts.nl beantwoordt jouw vragen in deze situaties. Tijdens de workshop leer je hoe je de informatie op Thuisarts.nl kunt vinden.

Data: 15 november en 29 november.

Computerbasisvaardigheden

Voor deze workshops zijn basisvaardigheden met de computer vereist. Beschik je hier nog niet over? Dan is het volgen van een van de gratis basiscursussen wellicht een optie. Kijk voor meer informatie op www.oostachterhoek.nl/cursussen.

