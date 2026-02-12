Winterwandeling erwtensoeproute in Neede

138 keer bekeken

NEEDE – Wie houdt van wandelen én van een warme kom soep kan terecht bij de nieuwe Terwandel erwtensoeproute in Neede. VVV Neede ontwikkelde de route samen met een lokale ondernemer.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De wandelroute is ongeveer 7,5 kilometer lang en voert langs diverse karakteristieke plekken in en rond Neede. Wandelaars komen onder meer langs de Maria Hoeve, Huize De Kamp en Natuurpark De Kronenkamp. De route loopt bovendien door het kenmerkende coulisselandschap van deze streek.

Na afloop van de wandeling kunnen deelnemers genieten van een kop erwtensoep met roggebrood en katenspek. De prijs bedraagt €10,- per persoon. Wie geen liefhebber is van roggebrood, kan in overleg kiezen voor een alternatief.

De Terwandel erwtensoeproute is te lopen van dinsdag tot en met zondag.

Naast deze route biedt VVV Neede ook andere wandel- en fietsroutes aan, zoals de Quality route (een verrassingswandeling voor twee personen met iets lekkers) en diverse culinaire fiets- en wandelroutes.

De routes zijn verkrijgbaar bij de VVV-winkel, Oudestraat 52c in Neede.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)