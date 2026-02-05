Winterwandeling op De Driemark bij Winterswijk

244 keer bekeken

WINTERSWIJK – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op zaterdag 21 februari 2026 een winterwandeling op De Driemark. Tijdens deze excursie staan de winterse kenmerken van het bos centraal.

In februari zijn de bomen kaal en ligt het landschap open. Juist in deze periode is goed te zien hoe het bos is opgebouwd en hoe de omgeving eruitziet zonder blad aan de bomen. De boswachter vertelt onderweg over het landschap, de bomen en wat er in de winter allemaal te ontdekken is.

De wandeling start om 14.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname kost 6 euro per persoon. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen 3 euro. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen betalen 3 euro, kinderen van donateurs 1,50 euro, op vertoon van een geldige donateurspas.

Vooraf online reserveren is verplicht. De boswachter adviseert deelnemers stevige schoenen te dragen.

Meer informatie en aanmelden kan via:

👉 https://www.glk.nl/excursies

