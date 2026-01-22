Winterwandeling over landgoed Hagen bij Doetinchem
DOETINCHEM – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseren op dinsdag 10 februari 2026 een winterwandeling over Landgoed Hagen. De excursie start om 14.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur.
Wandelen in de winter blijft verrassend: misschien ligt er sneeuw, is er stralende zon met lichte vorst of juist typisch winters kwakkelweer. Wat het weer ook doet, landgoed Hagen biedt een afwisselend landschap. Door de kale bomen zijn er ruime vergezichten en onderweg vertelt de boswachter over de natuur én de geschiedenis van het gebied.
Deelname kost 6 euro per persoon. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen 3 euro. Donateurs van GLK betalen 3 euro, voor hun kinderen geldt een tarief van 1,50 euro, op vertoon van een geldige donateurspas.
Vooraf online reserveren is verplicht. De boswachter adviseert stevige wandelschoenen te dragen.
Meer informatie en aanmelden kan via:
https://www.glk.nl/excursies
