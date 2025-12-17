Winterwandeling rond Beltrum toont natuur in winterrust
BELTRUM – IVN en KNNV organiseren op zondag 21 december een winterwandeling door de omgeving van Beltrum. De excursie start om 14.00 uur en voert deelnemers door oude bossen, nieuwe natuur en langs kronkelende stroompjes die uitmonden in de Leerinkbeek.
De gidsen vertellen onderweg over pioniersplanten, insecten en vogels. Ook wordt een oeverzwaluwwand gepasseerd. De route duurt ongeveer twee uur en begint op de Meenweg in Beltrum, bij de groene IVN-vlag. Deelnemers wordt geadviseerd stevig schoeisel te dragen.
📅 Datum: Zondag 21 december
📍 Startlocatie: Meenweg, Beltrum (bij de groene IVN-vlag)
💶 Deelname: Gratis (vrije gift welkom)
🔗 Meer info: ivn.nl | knnv.nl
