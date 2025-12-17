Winterwandeling rond Beltrum toont natuur in winterrust

BELTRUM – IVN en KNNV organiseren op zondag 21 december een winterwandeling door de omgeving van Beltrum. De excursie start om 14.00 uur en voert deelnemers door oude bossen, nieuwe natuur en langs kronkelende stroompjes die uitmonden in de Leerinkbeek.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De gidsen vertellen onderweg over pioniersplanten, insecten en vogels. Ook wordt een oeverzwaluwwand gepasseerd. De route duurt ongeveer twee uur en begint op de Meenweg in Beltrum, bij de groene IVN-vlag. Deelnemers wordt geadviseerd stevig schoeisel te dragen.

📅 Datum: Zondag 21 december

📍 Startlocatie: Meenweg, Beltrum (bij de groene IVN-vlag)

💶 Deelname: Gratis (vrije gift welkom)

🔗 Meer info: ivn.nl | knnv.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Laat dit veld leeg Zondagochtend begint met een goed verhaal.

Elke zondag om 09.00 uur ontvang je een exclusief streekverhaal uit de Achterhoek — vol geschiedenis, mensen en plekken van dichtbij. Gratis in je mailbox. Verhalen die je nergens anders leest — over het verleden, het landschap en de mensen van onze streek. We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)