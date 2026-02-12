do 12 feb — Groenlo: 10°C • 6°–10° meer weer →

Workshop ‘Fotoboek maken’ in bibliotheken Oost-Achterhoek

Fotoboek workshop

Foto: PR
ACHTERHOEK – In februari en maart 2026 organiseren de bibliotheken in de Oost-Achterhoek de workshop Fotoboek maken. De workshop is bedoeld voor iedereen die meer wil doen met zijn of haar digitale foto’s en deze wil bundelen in een persoonlijk fotoboek.

Tijdens de workshop werken deelnemers met een online editor waarmee foto’s eenvoudig kunnen worden verwerkt tot een gedrukt fotoboek. Er is aandacht voor indeling, creatieve mogelijkheden en het kiezen van beelden. Deelnemers wordt gevraagd om vooraf de foto’s te verzamelen die zij willen gebruiken en een laptop of tablet mee te nemen.

De workshop wordt aangeboden door Bibliotheek Oost-Achterhoek en vindt plaats op meerdere locaties in de regio. De activiteit is populair en vaak snel volgeboekt.

Data en locaties:

  • Woensdag 18 februari 2026 | 10.00 – 11.30 uur | Bibliotheek Eibergen

  • Maandag 9 maart 2026 | 10.00 – 11.30 uur | Bibliotheek Winterswijk

  • Maandag 16 maart 2026 | 10.00 – 11.30 uur | Bibliotheek Neede

  • Maandag 23 maart 2026 | 10.00 – 11.30 uur | Bibliotheek Ruurlo

  • Maandag 13 april 2026 | 13.30 – 15.00 uur | Bibliotheek Borculo

Aanmelden kan via de informatiebalie van de bibliotheek of via
👉 https://www.oostachterhoek.nl/activiteiten

