Workshop helpt docenten aarzelende lezers op weg

NEEDE – Hoe krijg je leerlingen met weinig leesmotivatie toch aan het lezen? Die vraag staat centraal tijdens de workshop Eerste hulp bij aarzelende lezers op woensdag 28 januari in de Bibliotheek Neede. De bijeenkomst is bedoeld voor (vak)docenten in het voortgezet onderwijs.

De workshop wordt verzorgd door Nicky de Boer van Lezenslessen. Zij geeft praktische handvatten om leesweerstand te doorbreken en leerlingen te motiveren zelfstandig een boek te kiezen. Deelnemers krijgen inzicht in de oorzaken van leesmotivatieproblemen en maken kennis met een aantrekkelijk en passend boekenaanbod voor aarzelende lezers.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur en vindt plaats in de bibliotheek in Neede. Deelname is gratis, maar aanmelden is gewenst. Reserveren kan via de informatiebalie van de bibliotheek of online via

www.oostachterhoek.nl/activiteiten.

De workshop richt zich op docenten die in hun dagelijkse praktijk merken dat traditionele leesmethodes niet altijd aansluiten bij alle leerlingen. Met concrete voorbeelden en toepasbare tips biedt de middag nieuwe aanknopingspunten voor het leesonderwijs in het voortgezet onderwijs.

