Workshop Kamishibai in Bibliotheek Ruurlo
RUURLO – In Bibliotheek Ruurlo staat op maandag 19 januari het Japanse verteltheater Kamishibai centraal. Met dit eeuwenoude papieren theater worden verhalen verteld aan de hand van illustraties in een houten vertelkastje, waarbij kinderen actief worden meegenomen in het verhaal.
Op die dag verzorgt Inge Umans twee workshops in de bibliotheek. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor vrijwilligers, pedagogisch professionals en leerkrachten in het basisonderwijs die hun vertelvaardigheden willen verdiepen. De workshops worden gegeven om 15.30 uur en 19.00 uur.
Tijdens de workshop leren deelnemers hoe Kamishibai werkt en hoe verhalen op een visuele en levendige manier kunnen worden verteld. De praktische tips en voorbeelden zijn direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld in de klas, kinderopvang of bibliotheek.
Deelname aan de workshop is gratis, aanmelden is wel gewenst. Dit kan via de website van Bibliotheek Oost-Achterhoek of bij een van de vestigingen:
👉 https://www.oostachterhoek.nl/activiteiten
