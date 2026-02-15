Wouke van Scherrenburg en Loes van der Meijs te gast in Nieuwscafé
DOETINCHEM – Het Nieuwscafé in Amphion Theater ontvangt zondagmiddag 22 februari twee bekende namen uit de regionale en landelijke politiek: Wouke van Scherrenburg en Loes van der Meijs. In de kleine zaal gaan zij in gesprek over verkiezingen, bestuurlijke keuzes en persoonlijke afwegingen.
Met de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart in zicht duidt Van Scherrenburg de politieke stand van zaken in Doetinchem en de Achterhoek. De voormalig politiek journalist in Den Haag staat bekend om haar scherpe analyses en vooruitblik op verkiezingen.
Van der Meijs spreekt openhartig over haar recente besluit om niet terug te keren als burgemeester van Doesburg. Na herstel van een ernstige darmbloeding kiest zij bewust voor een andere koers, juist in een periode waarin Doesburg voor een bestuurlijke fusie staat.
Naast politiek is er aandacht voor gezondheid. Buurtsportcoach Iris Schaars geeft uitleg over valpreventie en hoe ouderen hun balans en weerbaarheid kunnen verbeteren.
De middag krijgt een muzikaal slot met Erik Hagelstein en pianist Wim Gertsen. Zij brengen een voorproefje van de Joe Cocker Show: With a Little Help, die op 16 mei in Amphion te zien is.
Het Nieuwscafé duurt van 14.00 tot 15.00 uur. Entree bedraagt € 5,50. Meer informatie via amphion.nl/theater.
Lezersfavorieten
- ‘Steek zetten’ luidt carnaval in Grolle in 12
- Oost Gelre Vooruit stelt kandidatenlijst vast voor verkiezingen 12
- Leerlingen Pronova schenken €2.837,40 aan Stichting Vrienden SKB 8
- Bronsvoort bij afscheid benoemd tot beschermvrouwe Slag om Grolle 8
- Koperen Ketteltje voor Marco Overbekking 7
- Infobord en gerestaureerde Joodse begraafplaats Groenlo officieel onthuld 7