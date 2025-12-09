Zaklamplezen in Bibliotheek Winterswijk: lezen op de meest avontuurlijke plekjes
WINTERSWIJK – Op zondag 21 december organiseert de Bibliotheek Winterswijk weer het populaire zaklamplezen. Bezoekers – jong én oud – worden uitgenodigd om met een eigen zaklamp de leukste, spannendste en meest verborgen leesplekjes in de bibliotheek te ontdekken.
Deelnemers kiezen een mooi boek en zoeken vervolgens hun ideale leesplek: een zitzak in een donker hoekje, een dekentje op de bank of een van de sfeervol ingerichte leestenten. De bibliotheek zorgt voor sfeerlichtjes en iets lekkers, zodat het een echt winterse leesbeleving wordt.
“Het zaklamplezen is een speelse manier om kinderen én volwassenen te laten ervaren hoe leuk lezen kan zijn, juist op ongewone plekken,” laat de organisatie weten.
Aanmelden is niet nodig en de activiteit is gratis toegankelijk.
-
Datum: zondag 21 december 2025
-
⏰ Tijd: 14.00 uur
-
📍 Locatie: Bibliotheek Winterswijk
-
💶 Kosten: gratis
-
🔗 Meer info: www.oostachterhoek.nl/zooo
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇